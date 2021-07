Che giornata, questo lunedì di luglio: indomani della vittoria degli Europei da parte dell'Italia e inizio della settimana che vedrà la Juventus iniziare il raduno agli ordini di mister Allegri in vista della prossima stagione.

Per questo non stavamo più nella pelle e oggi, anziché alle 18, siamo andati in onda già alle 14.30 nello studio de L'Osservatorio Romano, la video-striscia che vi racconta la Juve nei minimi dettagli!

A cura di Antonio Romano, insieme a Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com)

OSPITE il giornalista e scrittore Christian Rocca

Qui potete vedere la trasmissione integrale: