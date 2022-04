Una sfida che ha un peso specifico enorme, quella tra Sassuolo e Juventus, per consolidare il quarto posto e il pass per la Champions League del prossimo anno. Tanti i punti di interesse e, per alimentare il dibattito, il post partita sarà approfondito come al solito nella nuova puntata di Osservatorio Romano, a partire dalle 23:20.



La nuova puntata di Osservatorio Romano, a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, a partire dalle 23:20.



Segui la diretta.