Torna in campo la Juventus che alle 18 affronterà il Verona allo stadio Bentegodi. Un match delicato per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce da un solo punto in tre gare che hanno visto i bianconeri sprofondare a meno 10 dall'Inter in classifica.Obbligatorio quinti ritrovare i tre punti per consolidare il secondo posto e interrompere il momento più difficile della stagione. Subito dopo il triplice fischio, dalle 19:55, appuntamento su IlBianconero per commentare il match della Juve con Antonio Romano, Marcello Chirico e Cristiano Corbo. L'analisi della partita, il commento delle pagelle e molto altro.