Penultimo Osservatorio Romano dell'anno su IlBianconero.com!



Torna live l'ormai consueto appuntamento del mercoledì pomeriggio con il salotto di Antonio Romano, in cui insieme a Marcello Chirico si analizzeranno tutti i temi di Juve-Roma dando spazio, poi, anche al commento degli ultimi impegni di Women e giovanili (Primavera e Next Gen). L'appuntamento è qui su ilBianconero, sul canale YouTube e su tutti i nostri social.



Non perderti la puntata!