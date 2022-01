1







di Antonio Romano

Il colpo Zakaria, la chiusura in serata con Gatti. I primi giorni di Vlahovic e tutte le emozioni che ancora possono arrivare nell'ultima giornata di mercato. Ovviamente, anche tanta Juve, quella legata al campo! Sì, abbiamo continuato come sempre a parlare dei bianconeri, tra tattica e mercato, nei nostri studi.



Sarà con noi Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, specializzato nel calciomercato.



Consueto appuntamento con L'Osservatorio Romano, la video-striscia che vi racconta la Juve nei minimi dettagli.



A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com

OSPITE: Carlo Laudisa, La Gazzetta dello Sport.