Messa in archivio questa prima parte di stagione con un 8° posto per ora in Serie A, e una qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta con due giornate d'anticipo, è tempo di tracciare i primi bilanci. E cosa c'è di meglio che farlo insieme a un'autentica leggenda bianconera? Un campione del mondo del calibro di Mauro German Camoranesi



Seguite questo speciale appuntamento in diretta con L'Osservatorio Romano, la nostra video-striscia a cura di Antonio Romano che vi racconta la Juventus nei minimi dettagli!

Qui di seguito potrete vedere la trasmissione in diretta dal nostro Canale Youtube: