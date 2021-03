La Juventus ha battuto 3-0 lo Spezia e resta in attesa di vedere stasera il risultato dell'Inter.Sabato sera all'Allianz Stadium arriva la Lazio, reduce dalla... non partita contro il Torino.Per avvicinarci alla sfida, oggi al solito orario torna, la video-striscia che racconta la Juve nei minimi dettagli in diretta insieme a voi!A cura di, in studio con(direttore editoriale IlBianconero.com).L'ospite in collegamento è un grandissimo professionista che, solo a fine carriera, ha svelato la sua fede laziale: il radiocronistaQui il video Live della trasmissione, direttamente dal nostro canale YouTube