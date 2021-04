di Antonio Romano

Un lunedì rovente in casa Juventus, tra la sconfitta per 1-0 contro l'Atalanta a Bergamo e il terremoto SuperLega, col presidente Andrea Agnelli tra i grandi promotori, a sconvolgere il panorama calcistico.



Argomenti di cui parlare insieme a persone competenti sul calcio a 360 gradi. Per questo, oggi sarà una puntata da non perdere de L'Osservatorio Romano, la video-striscia che vi racconta la Juve nei minimi dettagli!



A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com)

OSPITI: Francesco Repice (radiocronista di punta di Radio Rai) e Michela Macalli (corrispondente di BeIN Sports Francia)



