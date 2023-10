Inizia la settimana che porterà a Milan-Juve, in programma domenica alle 20:45. I bianconeri rientreranno nei prossimi giorni dalle nazionali e domani Allegri si riunirà alla Continessa con i - pochi - presenti per cominciare a preparare la sfida di San Siro. Oltre all'Italia, che scenderà in campo contro l'Inghilterra domani sera, il tema di questi giorni riguarda l'inchiesta sulle scommesse illegali che ha coinvolto anche Nicolò Fagioli.



Di tutto questo parleranno Antonio Romano e Marcello Chirico nella consueta diretta del lunedì, in programma alle 14:30.