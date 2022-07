Seconda amichevole in terra americana per la Juve, che questa notte alle 2.30 (ora italiana) affronterà il Barcellona di Xavi, in una gara che potrà dare ulteriori preziose indicazioni a Massimiliano Allegri in vista dell'avvio del campionato ormai alle porte.



La sfida sarà il tema principale della nuova puntata di OR Live, in programma domani, mercoledì 27 luglio, alle 14.00 sui nostri canali social - YouTube compreso - e qui su ilBianconero.com. Ospite di Antonio Romano il nostro direttore editoriale Marcello Chirico. Immancabile, in apertura, il consueto spazio dedicato ai tifosi.