OR: Ronaldo out?

Cristianoe la: come andrà a finire? Ne ha parlatonel nuovo episodio di OR LIVE: il corrispondente di Calciomercato.com ha fatto il punto sulla volontà del giocatore, che continua a guardarsi intorno, e chiaramente quella della Juventus, che aspetta di capire se e come potrebbe arrivare l'effetto domino per gli attaccanti. Se parte Mbappé, in direzione Madrid, a quel punto Ronaldo potrebbe andare al Paris Saint Germain. E proprio dalla Francia potrebbe arrivare Mauro Icardi. Staremo a vedere: situazione caldissima.