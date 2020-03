Opta ha pubblicato la top 11 di Serie A fino a questo momento. Nella formazione sono presenti ben quattro giocatori della Juventus. Ecco il super 4-2-3-1 dei migliori giocatori del nostro campionato. A difendere i pali c’è Szczesny, in difesa da destra verso sinistra Cuadrado, De Vrij, Acerbi e Theo Hernandez. Mediana composta da Pjanic e Fabian Ruiz, a supporto di un parco attaccanti strabiliante: Ilicic esterno destro, Luis Alberto trequartista e Cristiano Ronaldo sulla sinistra, unica punta Ciro Immobile. Per l’appunto quattro giocatori delle Juve, squadra più presente in questa formazione. Al secondo posto la Lazio con tre, infine un solo giocatore per Inter, Milan, Atalanta e Napoli.

11 - Questo è il miglior 11 basato sui dati Opta del campionato sin qui disputato di #SerieA. Forza.#OptaTopXI pic.twitter.com/K1pFMEgsgL — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 12, 2020