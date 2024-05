La classifica di Opta

82% - Gianluigi Donnarumma

81% - Yann Sommer

78% - Michele Di Gregorio

77% - Vanja Milinkovic-Savic

77% - Lukás Hrádecky

Gianluigiè il portiere con la miglior percentuale di parate nei Big-5 campionati europei della stagione 2023/24, con un impressionante 82%. Seguono Yanncon l'81%, Michelecon il 78%, e Vanjae Lukás, entrambi con il 77%. Questi dati, riferiti a portieri che hanno giocato almeno 15 partite, evidenziano l'eccellenza di Donnarumma tra i pali, rendendolo il migliore del continente per efficacia nelle parate. La classifica mette in luce anche le prestazioni di alto livello di Sommer, Di Gregorio, Milinkovic-Savic e Hrádecky, fondamentali per le loro rispettive squadre.