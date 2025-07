Opta - Juventus, il record di Joao Mario nella passata stagione

2025 Getty Images

La Juventus piazza un nuovo colpo per la difesa: João Mário sarà ufficialmente un giocatore bianconero. Il terzino destro portoghese arriva dal Porto nell’ambito dell’operazione che porterà il giovane Alberto Costa ai “Dragões”, con l’aggiunta di un conguaglio economico a favore dei bianconeri.Classe 2000, João Mário rappresenta un rinforzo di grande affidabilità e maturità per la corsia destra. Nell’ultima stagione in Primeira Liga, è stato il giocatore del Porto che ha creato più occasioni (16) in seguito a progressioni palla al piede di almeno 5 metri: un dato che certifica la sua capacità di rompere le linee e incidere nella metà campo offensiva.

Con il suo arrivo, la Juventus fornisce a Igor Tudor un profilo moderno, dinamico e abile sia in fase difensiva che in proiezione offensiva. João Mário porterà esperienza internazionale, avendo già accumulato presenze in Champions League e con la Nazionale portoghese.L’operazione conferma la volontà della dirigenza bianconera di costruire una squadra competitiva subito, senza rinunciare a profili che uniscono qualità, corsa e intelligenza tattica. João Mário sarà subito a disposizione