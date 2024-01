Stando ai dati Opta, tra i centrocampisti con almeno due presenze in(la Serie B inglese) da inizio dicembre ad oggi, Carlosè quello con la miglior media di partecipazioni a gol: una ogni 79 minuti di media nel periodo, grazie a due reti e un assist in appena 238 minuti giocati. Il nuovo acquisto della, argentino classe 2002, può essere un vero e proprio jolly per Massimiliano Allegri: è infatti un centrocampista dinamico e abile in qualsiasi zona della fascia centrale del rettangolo di gioco, dotato di una grande intelligenza tattica e di un forte senso dell'inserimento.