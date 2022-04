Nella giornata di ieri l'ex giocatore della Samp Mohamed Ihattaren che, è di proprietà della Juventus ed ora in prestito all'Ajax, ha annunciato il suo ritorno in campo dopo un lungo periodo passato lontano dal calcio. Il suo ingresso in campo al minuto numero 62 contro il NAC Breda, ha sancito la fine di un digiuno lungo ben 342 giorni, come pubblicato anche dalla piattaforma Opta.



'342 – Mohamed Ihattaren è arrivato a giocare la sua prima partita di campionato dopo 342 giorni (per il PSV contro l'FC Groningen in Eredivisie il 24 aprile 2021), realizzando i suoi primi minuti in Keuken Kampioen Divisie dall'agosto 2019. Rinascita'.