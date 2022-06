Nonostante le ultime voci che lo vedrebbero lontano da Torino, la figura di Matthjis De Ligt è una di quelle rilevanti all'interno del club e la dimostrazione si è presentata in diverse occasioni durante il corso della stagione appena conclusa. Come riportato anche dai dati della piattaforma Opta infatti, l'olandese è stato il calciatore bianconero più utilizzato da Massimiliano Allegri nella stagione terminata poco fa, toccando i 3692 minuti di gioco e le 42 presenze in campo.