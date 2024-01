Attraverso un post polemico condiviso sul suo account Twitter, il noto tifoso della Juve, Francesco Oppini, è tornato a commentare quella che è stata l'uscita di Sommer in occasione del fallo da rigore commesso nel turno di campionato contro la Fiorentina."Parlano di Gatti (in una partita con 2 reti annullate a Kean) ma omettono altro: i portieri commettono fallo prendendo entrambi il pallone ma il risultato è totalmente differente: Genoa – Milan costa il cartellino rosso a Maignan, l’intervento in Fiorentina – lnter di Sommer no".