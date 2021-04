Intervenuto dallo studio di Tiki Taka, Oppini ha parlato così di Cristiano Ronaldo e della sua mancata presenza contro l'Atalanta: "Stufo? Prende 31 milioni all'anno non può essere stufo. Mi sembra un po' forte come concetto. Lui doveva andare secondo me, anche infortunato, doveva andare a Bergamo".



E Ciccio Graziani sentenzia: "Lì sbaglia Pirlo però. E' lui che deve dire a Ronaldo: tu sali sul pullman e vieni con la squadra. E' un po' romantico, ma è così".