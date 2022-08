A TMW Radio,parla così della situazione in casa Juve: “Allegri secondo alcuni allenerebbe male dal punto di vista fisico, quello che so è che la Juve patisce questo tipo di infortuni da quando è andato via Conte. Quello che mi auguro è avere dei ricambi all’altezza, sono un fan di Moretti e Fagioli, ma alla Juve serve altro, serve spessore a centrocampo. La Juve non è riuscita a mantenere quel vantaggio con le altre, lasciandosi colmare il gap dalle altre pensando di potersi affidare solo e soltanto a Ronaldo. Tra le prime sei tutti hanno un centrocampo migliore di quello di Allegri, Paredes deve essere il pane per la Juventus".