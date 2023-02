Vengono sempre riportate dai principali quotidiani le intercettazioni che possono essere compromettenti per la, quelle dove sembra che glisiano stati compiuti. Oggi però, all'interno di un articolo de il Corriere della Sera viene pubblicata un'intercettazione differente."(...) sembrava che fossero operazioni così costruite più su valori economici che non su tecnici. In realtà abbiamo fatto delle operazioni interessanti anche dal punto di vista proprio tecnico". Chiara, evidente. Parole differenti rispetto a quelle lette nei giorni scorsi. Questo fache vorrebbero leggere più spesso intercettazioni complete e veritiere. In gallery le reazioni dei tifosi.