Epifania in campo per tante squadre di Serie A. La Juve alle 15 sfida il Cagliari all'Allianz Stadium mentre in serata l'Inter di Antonio Conte se la vedrà con il Napoli al San Paolo. Non a caso il titolo de Il Corriere dello Sport è "Napoli for Sarri" con il tecnico bianconero che spera in un "regalo" dal suo vecchio club in ottica scudetto. Prima però ci sarà da battere il Cagliari di Maran, impresa tutt'altro che scontata visto che i sardi sono una delle squadre più in forma del campionato. "Operazione scudetto", scrive Tuttosport in prima pagina mentre in Spagna, su Marca, si presenta un acquisto in prospettiva del Real Madrid.



Nella nostra gallery le prime pagine dei giornali in edicola questa mattina