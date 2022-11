Nel mondo del calcio, l'assoluto protagonista di questi ultimi giorni è senza dubbi. Un'esperienza, quella del portoghese nel suo ritorno ai Red Devils, sicuramente meno felice degli anni precedenti alla Juve e prima ancora al Real Madrid. E proprio del passaggio dai Blancos ai bianconeri, avvenuto nel 2018, ne parla il Corriere dello Sport, che svela un retroscena su quell'incredibile trattativa. Secondo il quotidiano infatti, a differenza di quanto è stato detto in questi anni,L'attuale amministratore delegato dell'Inter,, smentendo quindi la leggenda secondo cui invece Marotta si era messo contro al suo arrivo. E secondo questa tesi,avvenuta qualche mese dopo tra le due part con il conseguente addio. "All'interno di un club possono esserci posizioni diverse, ma questo non vuol dire che io ero contrario totalmente all'arrivo a Torino di Ronaldo. Cristiano era un'icona ed è un campione, poi bisogna valutare l'operazione anche in un contesto economico-finanziario,così pochi giorni fa Marotta aveva risposto proprio su questo argomento. Se quindi non è stato Ronaldo ad allontanare Marotta dalla Juve, le cause del suo addio rimangono ancora misteriose.