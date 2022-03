Per aprire un nuovo ciclo Allegri vuole almeno un rinforzo in ogni reparto. E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che racconta come la delusione per l’uscita dall’Europa sia ancora fortissima in casa Juve, dove però non c'è tempo per fermarsi. Anzi. La Juve pensa al campo e rilancia, perché c’è un quarto posto da difendere e tutto il possibile da prendersi prima dell'estate, quando una rifondazione appare necessaria. Massimiliano Allegri ha smaltito la rabbia con familiari e amici di sempre, poi c’è stato il tempo per un confronto con dirigenza e senatori sul futuro. Allegri è una delle certezze per il futuro e per una Juve che potrà vivere un’estate movimentata.