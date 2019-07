L'appuntamento con la partita organizzata da Operazione Nostalgia sta diventando un must estivo, Per questa edizione, il 6 luglio al Manuzzi di Cesena tra Operazione Nostalgia Stars e LaLiga Legends, ci sarà anche un ex bianconero d'eccezione: il "Pitbull" Edgar Davids. Per l'ex nazionale olandese, in Italia visto anche con la maglia del Milan. sarà un bagno di applausi specialmente da parte dei tifosi bianconeri: i suoi celebri occhiali arancioni, insieme alla grinta messa negli anni passati a centrocampo, lo hanno reso uno dei beniamini del popolo juventino.