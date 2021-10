. Alla clinica milanese della Madonnina, intorno alle 9, il portiere rossonero si sta operando al polso sinistro. Per la gara contro il Verona in programma sabato sera giocherà il suo vice Ciprian Tatarusanu, poi sarà Stefano Pioli a decidere chi sostituirà il francese tra lui e Mirante, che sta sostenendo le visite mediche. In attesa di avere tempistiche ufficiali, probabilmente Maignan rimarrà fuori per più di un mese, probabilmente due.