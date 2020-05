Mauro Icardi in prima pagina sul quotidiano francese L'Equipe in edicola domani. "Il Psg lancia l'operazione Icardi" scrivono. Situazione che interessa anche la Juventus, che ha inserito l'argentino tra i candidati a rimpiazzare l'eventuale partenza di Gonzalo Higuain per la prossima stagione. Secondo L'Equipe, la dirigenza del Psg si sta muovendo per confermare Icardi, ma vista la situazione delicata che stiamo vivendo a livello mondiale a causa del coronavirus, anche dal punto di vista economico, vorrebbe uno sconto sui 70 milioni fissati per il riscatto.