Dopo la vittoria in campionato, ora la Juve dovrà tentare di ripetersi anche nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria che, ha da poco ufficializzato il ritorno di Giampaolo sulla panchina dei blucerchiati. Ma a tenere in apprensione tutto l’ambiente bianconero sarà sicuramente il ‘day after’, quando Federico Chiesa si sottoporrà al delicato intervento del ginocchio sinistro, presso la clinica di Innsbruck.



L’ex viola verrà operato dal professor Christian Frink, già noto allo staff della Vecchia Signora per essere intervenuto precedentemente su Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Il tutto durerà all’incirca un ora e mezza, nulla in confronto a quelli che saranno i reali tempi di recupero del numero 22 che, dovrà restare fermo almeno 6 mesi.