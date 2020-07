La Juve ha l'occhio sempre lungo quando si parla di giovani talenti, e l'interesse aumenta se sono italiano. Paratici lavora in prospettiva e si muove concretamente per Riccardo Calafiori, terzino sinistro classe 2002 della Roma che è tornato su alti livelli dopo due gravi infortuni. L'idea della Juve è quella di prenderlo e girarlo in prestito a qualche club dove può trovare più spazio, come già fatto con Luca Pellegrini. Il giocatore non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo e così i bianconeri si stanno muovendo con il suo agente Mino Raiola. Passi concreti e decisi, per superare la concorrenza di Psg e Fiorentina.