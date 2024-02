IL DIALOGO TRA ARBITRO E VAR

Nella puntata serale di Open Var andata in onda su DAZN, sono stati diramati gli audio ufficiali della 22° giornata, che ha visto la Juventus pareggiare in casa contro l'Empoli. Tra gli episodi analizzati c'è anche quello che ha portato all'espulsione di Milik, con il confronto avvenuto tra il direttore di gara Marinelli e la sala VAR, formata dalla coppia Doveri-Valeri.- Allora, per me lo spizza, prende il pallone, il piede non è completamente esteso,- La gamba è un pò piegata e non è distesa del tutto. In dinamica è brutto, c'è il salto, secondo me è da chiamare.In un secondo momento Marinelli viene richiamato all'OFR, dove confermerà la decisione presa al monitor espellendo Milik.