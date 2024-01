Inter-Verona, l'episodio contestato

Le parole di Andreaa Open Var su Dazn:“Non siamo soddisfatti. Lavoriamo molto sugli episodi. Parliamo di Milano. Lo analizzeremo con calma, dobbiamo capire il mancato intervento. Un errore? Assolutamente sì, gol da annullare. Abbiamo ascoltato, dovremo parlare con Nasca, dobbiamo capire. Bastoni va a colpire l’avversario intenzionalmente. Come in tutte le squadre, se ci sono momenti complicati dobbiamo lavorare di più. Le altre decisioni sono state corrette”.

"Rete sulla quale si discuterà molto. C'è un fallo di Bastoni su Duda, non una carica violenta ma un fallo. Bastoni lo punta, lo guarda e gli da una leggera gomitata. Accentuata chiaramente dal difensore dell'Hellas Verona. Gol che farà discutere. Per me doveva essere annullato", con queste parole l'ex arbitro Luca Marelli a Dazn ha commentato la rete valsa il 2-1 dell'Inter che poi è valso anche la vittoria finale e la conseguente vittoria del titolo di campioni di inverno. Qual è però l'episodio che sta alimentando le polemiche? Questo contatto tra Bastoni e Duda. Il difensore dell'Inter cerca appositamente il contatto con il giocatore dell'Hellas Verona. Di seguito il video.

a me piacerebbe sapere cosa succederebbe se al posto di bastoni ci fosse stato gatti pic.twitter.com/eNqNoyBJEf

— sofi (@fqgioli) January 6, 2024