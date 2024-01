A Open Var, l'analisi del gol dell'Inter nella partita contro il. Gol viziato da un fallo di– “Occhi su Bisseck. Possibile fallo, possibile mano, possibile fuorigioco. Partiamo dal laterale, fammi vedere…Fammela rivedere la possibile spinta. Dammi un’altra camera. Torna indietro, rallenta. No, ok questo no (parlano della spinta di Bisseck ndr). Gol corretto puoi riprendere il gioco”.: “Quest’anno porto come esempio un episodio simile, Verona-Lazio dove abbiamo annullato. Una spinta a due mani deve essere oggetto di revisione. Irrati a Genova ha ritenuto la spinta leggera. Come commissione abbiamo ritenuto che la spinta a due mani il Var deve richiamare. Un gol dove si deve richiamare e penso che l’arbitro avrebbe annullato. La bravura di Irrati è valutare live le situazioni, derubrica una spinta minore a quella di Verona Lazio, ma doveva esserci il check. Tecnicamente però ha lavorato bene”.