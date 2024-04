CAGLIARI-JUVENTUS, CONTATTO BREMER-DOSSENA, OPEN VAR

Open Var ha reso noti i dialoghi di Cagliari-Juventus in cui è stato assegnato il rigore per il fallo di Gleison Bremer su Daniele Dossena. Questi gli audio:Assistente: "Testa!Arbitro: "Deviazione!".Assistente: "Buono, buono!”.Sala Var: "Vediamo come la prende in seguito al colpo di testa, aspetta che devo capire con cosa la tocca. Dammi la retro alta".Piccinini: "È tutto ok in area?".Sala Var: "No aspetta, sto controllando. Se la prende è rigore. è braccio eh! Rigore. Vedi se la prende prima con la testa. Aspetta, guarda la suolerslomo, aspetta non riprendere, check in corso, check in corso. Con la testa non la tocca. È rigore, è rigore. Aspetta Piccio controllo l’app, quella da dietro è perfetta? Questa, questa, questa, la retro bassa. Piccio, ti consiglio una on field review per fallo di mano, per fallo di mano, possibile rigore dai Piccio, andiamo".Piccinini: "Ok, calcio di rigore, ma dammela qua a campo largo, per me non è provvedimento disciplinare. Ok perfetto, va bene, grazie Danil.