Laha twittato il suo video per "ricordare" all'com'è finita ieri sera a San Siro, lei è diventata famosa in un attimo. Si chiamala ragazza dai capelli rossi che l'account Twitter del club bianconero ha fissato in alto sul suo profilo. La sua parola d'ordine è: "Ooops".Ed è già virale. Tanto che Alina, modella di 21 anni, ha fatto un post dove risponde ad alcune delle tante domande che gli stanno arrivando in queste ore spiegando che in realtà lei non è nemmeno un'appassionata di calcio.