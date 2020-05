1









5 maggio 2002-5 maggio 2010. L'Inter prova a paragonare le due date perché "Quel giorno è stato l'inizio del Triplete". Breve riassunto: i nerazzurri vincono la Coppa Italia all'Olimpico con un gol di Milito contro la Roma, poi conquisteranno scudetto e Champions League. Tra storie e post, sull'account Instagram dell'Inter oggi sono state pubblicate foto e ricordi di quella giornata. #OnThisDay è l'hashtag che hanno usato. Ma #OnThisDay, nel 2002, non si ricordano che la Juventus ha vinto lo scudetto a Udine con l'Inter che, in quello stesso Olimpico, ha perso contro la Lazio tra le lacrime per il tricolore sfumato.