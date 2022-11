. Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, lanciando un messaggio ai giocatori bianconeri in occasione del compleanno della. Era infatti il 1° novembre 1897 quando, su una panchina in Corso Re Umberto a Torino, un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 18 anni decise di dare vita a quello che sarebbe diventato il club calcistico più vincente d'Italia., che resta il tratto più juventino di tutti e, ancora più delle vittorie, la vera lezione che insegnano i 125 anni trascorsi dal 1° novembre del 1897 [...]", scrive il quotidiano. "E la panchina è lì davanti (al J-Museum, ndr.), esposta nella teca più grande e affascinante, illuminata in modo suggestivo, per rapire chi la guarda e trasportarlo indietro nel 1897 e spiegargli che sì,, ma tutto parte dalla tenace passione di un gruppo di ragazzi che avevano un sogno e l’hanno realizzato. Il più grande, Enrico Canfari, aveva vent’anni, uno in meno di Nicolòappunto, anche lui proprietario di un sogno realizzato giusto sabato sera: un gol con la Juventus. Potrebbero parlarsi, Canfari e Fagioli, trovando più di un argomento in comune: due ventenni, 125 anni in mezzo a loro, e un filo che gli consente di far passare la stessa emozione"."Era tenace, tenacissimo, Edoardo, che nel 1923 diventa presidente della Juventus, dopo che suo padre, il senatore Giovanni, fondatore della Fiat, aveva deciso di acquistare quel club di football e applicare la sacra regola di famiglia: qualcosa fatta bene può sempre essere fatta meglio [...]. Era tenaceche parla da ogni angolo del Museum: giocatore, capitano, presidente, simbolo immortale di juventinità. Gli attribuiscono la frase che «vincere è l’unica cosa che conta» (la cui paternità è invece di Vince Lombardi, mitico coach negli anni '60), ma più che delle parole, che usava sempre malvolentieri, la sua eredità è fatta di esempi, in campo e fuori [...]. Era tenace la Juventus di Marcello, quella di Vialli, Ravanelli,e Baggio, quella dellae dell’del 1996, quella che seguiva un periodo di nove anni senza scudetti, con poche gioie e tante amarezze [...]. Era, anzi è stata tenace la Juventus dei nove scudetti consecutivi, succeduta alla più nera delle notti, quella diche aveva provato a cancellare il biennio die dei campioni del mondo del 2006".E conclude il quotidiano: "Insomma,, allenandosi con tenacia per combattere con tenacia domani sera. Lo meritano i tifosi che anche ieri facevano la fila davanti al J-Museum, lo merita la storia del club «che in fondo è un prisma che può riflettere la storia del Paese così come la storia di ognuno dei suoi tifosi che intrecciano i propri sentimenti intorno a ogni partita, senza perdere mai la fede». Tenaci, pure loro".