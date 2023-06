"Ai tifosi? Non devo dire niente, a livello professionale di serietà e onestà non abbiamo da rimproverarci nulla". L'ha dettoin, alla domanda diretta sul comportamento dei supporters nei suoi confronti, in particolare sui social.In queste ore, tantissimi tweet contro il tecnico, con la scelta di un hashtag particolare #ONoiOAllegri. Inutile aggiungere: molti sono dall'altra parte, quella opposta a Max "Impossibile mettere tutti d'accordo nella vita - ha sorriso il tecnico in conferenza -. Ci sono scontenti e contenti. Quando vincevamo era lo stesso. Ora che perdiamo ci sono contenti e scontenti. Fa parte del gioco. Bisogna analizzare le due annate, il calcio è una scienza esatta. Lavorare con professionalità e serenità, come fatto. Cercando di sbagliare il meno possibile perché la perfezione non esiste".