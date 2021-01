Claudio Onofri, a Tuttosport, ha parlato di Nicolò Rovella.



ANEDDOTO - "Le racconto un aneddoto. Avevo appena visto dal vivo il ragazzo giocare ai tempi della Primavera e ne parlai con Michele Sbravati, il responsabile del settore giovanile del Genoa. Mi ero fatto l’idea di un buon calciatore, bravo più nel ruolo di mezz’ala che di regista, ma niente di più. Sbravati mi ha smentito subito parlandomi di un elemento già dotato di forte personalità malgrado la giovane età, abile nel farsi dare il pallone e nel distribuirlo. È questa una delle sue doti migliori. Man mano mi sono accorto che aveva ragione: Rovella ha una personalità eccezionale, a maggior ragione perché gioca in una posizione delicata del campo. Ha la capacità di muoversi lungo la zona centrale del campo in modo da ricevere la palla nella posizione migliore e senza alcuna paura di perderla. Alza subito la testa e ha una rapidità d’esecuzione notevolissima. In più ha la capacità di andare al tiro facilmente nonché buone doti nell’inserimento. Anche su questo avevo dei dubbi, puntualmente cancellati. Sa cosa colpisce di Rovella? Sembra che abbia già trent’anni. Se non lo conosci pensi che abbia già duecento partite di Serie A alle spalle".



MIGLIORARE - "Probabilmente dal punto di vista muscolare. Perché è vero che sul piano dell’agilità, della frequenza del passo, della fluidità di movimento negli spostamenti laterali non ha problemi in considerazione della sua leggerezza fisica, però a certi livelli devi mettere su qualche chilo, anche per avere maggiore forza nei contrasti. Ma Rovella ha tutto il tempo per fare un lavoro specifico in questo senso".



CHI RICORDA - "Il primo Modric, che tra l’altro è il suo idolo. Anche morfologicamente ed esteticamente gli assomiglia. Dico il primo Modric perché vidi giocare il croato dal vivo quand’era un ragazzino e venne a Genova per partecipare al Torneo Spensley. Chiara la somiglianza con il genoano. Se dovesse anticipare l'arrivo a Torino? Non sarebbe troppo presto. Non credo, lui non sente i suoi 19 anni, è già oggi un grande valore aggiunto per la squadra".