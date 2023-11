Claudioha parlato di Juventus Cagliari su Il Secolo XIX. Le sue parole:"Sfida tra pluridecorati domani all’Allianz di Torino, Allegri contro Ranieri e il suo rinvigorito Cagliari. Che nell’animo non ha la stessa spensieratezza e qualità della Fiorentina di Italiano, sconfitta dalla Juventus al Franchi dopo aver dominato in lungo e in largo per 80 minuti dopo il gol di Miretti, avendo trovato davanti a sé un muro invalicabile costruito da giganti come Bremer, Rugani e Gatti nonché il miracoloso Szczesny. I bianconeri stanno nuovamente interiorizzando l’inaccettabile all’estero ma fascinoso nel Bel Paese pensiero di Giampiero Boniperti: “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”".