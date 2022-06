"Il calcio mi ha dato uno scopo, mi ha sollevato da una situazione di marginalità e permesso di evadere dalla periferia. Voglio dare un’opportunità a chi, come me, sogna di fare del calcio il proprio lavoro. Il talento deve avere la possibilità di emergere, a prescindere dal contesto sociale. Sto organizzando un evento per cambiare le regole del gioco: una possibilità, una chance".Questo il messaggio di presentazione di Franco Tongya che, per oggi a Torino, ha organizzato un evento per dare visibilità ai giovani talenti: One Time Chance.