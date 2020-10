Guerra, vice direttore dell'OMS, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.



RISCHIO AUMENTATO - "Il rischio è aumentato per tutti e i calciatori sono parte di una comunità: entrano, escono, tornano a casa, vivono in famiglia, come tutti. Non ci si può sorprendere che l’aumento dei contagi avvenga anche in questo mondo». Ranieri Guerra è il vice direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in Italia è membro del Comitato Tecnico-Scientifico. Nella prima fase dell’emergenza, anche grazie al suo contributo, la Federazione Medico-Sportiva ha diffuso le primissime linee guida da osservare per gli sportivi professionisti".



CALCIO VULNERABILE - "È aumentata la circolazione nel Paese ed è naturale che sia avvenuto nel calcio, che segue l’andamento dell’infezione. Il problema è che non c’è una risposta chiara e definitiva. O meglio, non le abbiamo ancora queste risposte. Si parla di soggetti super infettanti, ma non abbiamo ancora capito se esistano realmente o se esistano delle modalità e dei contesti super infettanti. Per esempio, abbiamo notato una diffusa trasmissione del contagio fra i coristi in una chiesa. Sappiamo che il calcio è uno sport di contatto, dove in campo non si può rispettare il distanziamento. Nel calcio e negli sport professionistici si è provato a mitigare questo rischio con una diagnostica frequente".



TAMPONI - "Le 48 ore rispondono alla necessità di non infettare altri giocatori. In una fase di forte crescita raccomando a tutti massima cautela per evitare focolai. Le variabili per contagiare? Ma le variabili sono numerose. Se passo per strada e incrocio una persona infetta per cinque secondi non mi succede niente. Bisogna vedere come ci si incontra. Esiste una durata e una intensità del rischio. Quarantena? Una cosa è l’isolamento. Un’altra la quarantena che riguarda i contatti stretti. La regola d’oro è quella dei 14 giorni. Ma l’Oms sta facendo una proposta anche al Governo italiano di ridurre questo periodo a 10 giorni con un test del tampone alla fine di questo tempo. Un modo anche per non tenere “quarantenate” 500mila persone nello stesso momento. Sull’isolamento la nostra proposta è quella di “liberare” il soggetto non con il doppio tampone, ma con 10 giorni di isolamento e 3 di completa asintomatologia".



PROTOCOLLO - "Va aggiornato man mano che i numeri cambiano. Penso sia opportuno essere flessibili e applicare le indicazioni che di volta in volta la situazione epidemiologica suggerirà".