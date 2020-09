Dopo essere stato interrogato dal procuratore Leonardo Leone De Castris, nella tarda serata di ieri Antonio De Marco ha confessato l'assassinio del giovane arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, avvenuto lunedì 21 a Lecce. Stando a quanto riferisce Il Messaggero De Marco, ex coinquilino della coppia, avrebbe accoltellato De Santis ed Eleonora nell'appartamento dove i due erano appena andati a convivere, con l'intenzione di torturarli e lasciare una scritta sul muro con un messaggio per la città. Il reo confesso è stato portato in carcere.