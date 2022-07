Le parole di Ervin, ex calciatore della"Volevo aspettare con questo post … aspettare la fase finaledell’Europeo, pero poi l’infortunio ed ora comunque ci tengo a farmi sentire.Grazie Juventus,grazie, per questi 3 anni e mezzo che abbiamo trascorso insieme.Sono stati 4 stagioni di soddisfazioni,sacrifici e emozioni che non si possono descrivere in parole.Sono arrivato a Torino ,come un ragazzino appena compilato 16 anni e vi lascio da un ragazzo che è cresciuto molto grazie a voi.In questi anni non ho solo vinto tornei, partite e ho scritto pagine di storia con i miei compagni ma ho anche conosciuto amici e fratelli per la vita.Dal primo giorno avevo capito cosa significa indossare questa maglia, significa scendere in campo e dare 100% ogni partita e ogni allenamento! E con orgoglio posso dire che l’ho fatto sempre!Sempre per queste colore magiche.Ringrazio tutti, dal primo al ultimo! Grazie dal cuore!Grazie alla società per credere in me con varie proposte. Ma é stata una scelta mia di continuare un altro percorso. Da capitano vi lascio e saro orgoglioso di aver fatto parte della storia bianconera.Penso che questa scelta, presa un po‘ di tempo fa, é stata la scelta giusta per me.Un parte del mio cuore sarà sempre BIANCONERO!Arrivederci, Vi amo e Forza Juventus per sempre!Ervin Omic".