"Chi sono i veri proprietari del Milan?". Una nuova inchiesta di Report prova a svelare chi c'è dietro l'ultima acquisizione dei rossoneri: "Tutti parlano di Fondo Elliott, ma Report è in grado di svelare in esclusiva chi detiene la maggioranza del club: i due consiglieri d'amministrazione Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione", le parole dell'account Twitter del programma TV che prova a fare chiarezza su chi muove i fili di una squadra storica come quella milanista. Staremo a vedere: l'appuntamento è per lunedì alle ore 21.20.