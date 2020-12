Se andate allo Stadium, a fianco alla stella del favoloso gaucho ci troverete scritti pure il suo nome e cognome. Per lui Omar è stato un turbamento giovanile, un tentativo (fallito) di emulazione sui campi di calcio, un modo per raggiungere l’estasi, un amante che non si riesce a dimenticare neanche a distanza di 60 anni. Ancora oggi Bosco conserva infatti vividi nella memoria i dribbling, le finte, i tunnel, i gol di quello che, all’anagrafe calcistico, potremmo tranquillamente il padre putativo di Maradona.appena editato da Minerva per la collana Time Out (15 euro) da regalare a Natale a qualche ex ragazzo degli Anni Cinquanta che sa di chi stiamo parlando, ma anche a quanti Omar non l’hanno visto giocare ma sono a conoscenza del mito, o semplicemente a coloro i quali piacciono le belle storie, di uomini e di calcio, che Bosco sa raccontare come pochi. Mixando con sapienza e senza mai annoiare la vita di Sivori, le sue gesta in bianconero, con la propria, in modo così da farci capire meglio cosa riusciva a provare un adolescente tifoso di Madama quando vedeva giocare quel mostro di argentino.“Uno – sostiene con convinzione Bosco – che ancora oggi sarebbe tra i top del calcio mondiale”. Ne è sicuro. Anche se il modo di giocare a pallone è cambiato, però la classe e il talento puro sopravviveranno per sempre e si adatterebbero a tutto. Pure al football moderno.E come lui irrideva gli avversari in campo, così poi l’Andrea lo faceva poi al bar o in collegio con gli antiJuve di allora, insieme al Francesco e al Pino, i suoi inseparabili amici uniti dalla passione per quello che loro avevano soprannominato “il piede sinistro di Dio”.La storia comincia con un biglietto avuto in regalo da un amico del padre per uno Juventus – Fiorentina da impazzire, con 3 gol del Cabezon, passa attraverso tanti momenti e aneddoti della vita del Diez bianconero e persino i rocamboleschi tentativi di un collegiale di poter vedere una leggendaria Real Madrid – Juve di Coppa Campioni trasmessa in tv, termina coi commenti sulle sue res gestae di chi all’epoca lo vide, lo gustò, ne scrisse o ci giocò. Come il compagno Stacchini, che dedicò pure una poesia a colui “che fece cantare la palla come una star, con un’aria ricca di musica d’autore” .Leggetevi Bosco e vedrete, pagina dopo pagina, godrete insieme a lui.