Capitano e leader della Juventus,oggi festeggia le 648 presenze in Serie A: nessuno come lui, staccato anche Paolo Maldini col quale fino a oggi condivideva questo primato speciale. Per omaggiare il portiere bianconero, la Juve ha deciso di fare delle maglie con una patch particolare in occasione della gara col Torino. I giocatori infatti sulla mania sinistra hanno la scritta "648 Buffon". Maglia da conservare per Gigi, che da oggi è il giocatore con più partite in Serie A.