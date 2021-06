Giacomo Olzer è il giocatore che potrebbe permettere al Milan di ottenere uno sconto nell'affare Tonali. Trequartista rossonero classe 2001, oggi può essere girato al Brescia ma in passato ha rifiutato la Juventus. E il Barcellona. Erano i tempi in cui il ragazzo era attaccante e giocava tra Roverato e Chievo, fece un provino in Spagna e attirò anche l'attenzione della Juve; appena si è fatto avanti il Milan però Olzer non ha mai avuto dubbio: da sempre tifoso rossonero, ha detto no ai bianconeri per accettare l'offerta del Milan.