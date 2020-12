1









Testa alla Dinamo Kiev sì, ma anche - e soprattutto - al derby col Torino. Sabato alle 18 infatti la Juventus affronterà la squadra di Giampaolo senza Morata squalificato (espulso col Benevento, 2 giornate di squalifica ma la società proverà a ridurla a una); Pirlo non ha dubbi sull'attacco che affronterà i graata: la coppia lì davanti sarà Ronaldo-Dybala. Altra chance per l'argentino, che resterà fuori stasera in Champions dove giocherà Morata proprio perché non sarà disponibile alla ripresa del campionato.