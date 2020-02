L’ultima testimonianza della loro amicizia è arrivata grazie al post Instagram di Annekee Molenaar, la compagna del centrale bianconero.Un legame forte, come ricordato da Tuttosport. Lo stesso Mattjis aveva raccontato a novembre, da un raduno dell’Olanda, il loro rapporto: “Da Torino a Milano è un’ora di auto: ci vediamo per mangiare un boccone dopo una partita. E’ bello parlare occasionalmente olandese, ci diamo dei consigli. Stefan è già abituato all’Italia e mi sta aiutando molto”.Una amicizia che va ben oltre la sfida agguerrita tra Inter e Juve: “In nazionale ci impegniamo entrambi e tutti e due vogliamo giocare. Ma vogliamo far bene se uno di noi gioca al posto dell’altro. I media vogliono una rivalità tra noi, ma siamo amici”.