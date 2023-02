C'è il derby, poi ci sarà la Roma e ancora l'Europa League. La stagione della Juve, intesa come squadra di calcio, sta entrando nel vivo: il flop in Champions rimane, pure la delusione di non essere mai stati realmente in scia al Napoli per la lotta scudetto. Ma rimane anche un percorso in linea con gli obiettivi minimi in campionato guardando a quanto raccolto sul campo: senza il -15 la Juve sarebbe seconda, è in semifinale di Coppa Italia, sta inseguendo il riscatto europeo in Europa League. Ma maggior ragione contano anche o soprattutto quelle partite che si stanno giocando fuori dal campo, tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva: anche questa stagione sta entrando nel vivo.Scopri i prossimi passi in gallery